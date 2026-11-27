Москва27 нояВести.В столичном Дептрансе сообщили о восстановлении движения на Комсомольском проспекте, где днем в пятницу, 27 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Ранее водителей предупредили о перекрытии магистрали из-за аварии и рекомендовали искать пути объезда.
Движение на Комсомольском проспекте восстановленоговорится в заявлении ведомства в MAX
По последним данным, столкновение с участием четырех машин мог спровоцировать водитель автомобиля Lixiang. В Дептрансе Москвы отметили, что он выехал на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости.
В результате инцидента пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Момент ДТП попал на видео.