На Комсомольском проспекте восстановили движение после массового ДТП

Восстановлено движение на Комсомольском проспекте, где произошло массовое ДТП На Комсомольском проспекте восстановили движение после массового ДТП

Москва27 ноя Вести.В столичном Дептрансе сообщили о восстановлении движения на Комсомольском проспекте, где днем в пятницу, 27 ноября, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

Ранее водителей предупредили о перекрытии магистрали из-за аварии и рекомендовали искать пути объезда.

Движение на Комсомольском проспекте восстановлено говорится в заявлении ведомства в MAX

По последним данным, столкновение с участием четырех машин мог спровоцировать водитель автомобиля Lixiang. В Дептрансе Москвы отметили, что он выехал на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости.

В результате инцидента пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. Момент ДТП попал на видео.