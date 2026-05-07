Москва7 маяВести.Возгорание произошло в грузовом вагоне на железнодорожной станции в Костромской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на 6-м пути станции Судиславль Северной железной дороги.
Пострадавших нет… Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, также соблюдения противопожарных требованийговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время возгорание ликвидировано.