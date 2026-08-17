Возобновлена работа аэропорта в Нижнем Новгороде Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде возобновил работу

Москва17 авг Вести.Воздушная гавань Нижнего Новгорода возобновила работу утром в понедельник, 17 августа, сообщает в MAX пресс-служба Росавиации.

Минувшей ночью нижегородский аэропорт перешел на прием отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что ограничения вводились по соображениям безопасности.