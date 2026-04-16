ВС РФ ударили по контейнерному терминалу и месту испытаний робототехники ВСУ

Авиация и дроны ВС РФ нанесли поражение терминалу с контейнерами ВСУ ВС РФ ударили по контейнерному терминалу и месту испытаний робототехники ВСУ

Москва16 апр Вести.Авиация и беспилотники российской армии нанесли поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке.

Нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов отмечается в сообщении

Уточняется, что поражение нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

В ночь на 16 апреля сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также звуки детонации услышали в Днепропетровске.