Москва16 апрВести.Авиация и беспилотники российской армии нанесли поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке.
Уточняется, что поражение нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Кроме того, поражение нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
В ночь на 16 апреля сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также звуки детонации услышали в Днепропетровске.