Москва8 авг Вести.Днем в субботу, 8 августа, из-за опасности атаки БПЛА закрыты все пляжи Геленджика, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в мессенджере MAX.

В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты говорится в публикации

Глава Геленджика призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и помнить, что безопасность людей – превыше всего.

Опасность атаки БПЛА объявили в этом городе сегодня в 11.20.

Третьего августа после атаки ВСУ на Геленджик в селе Архипо-Осиповка погибли семь человек, ещё более 58 пострадали. 21 мирный житель госпитализирован.