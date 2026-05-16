Москва16 маяВести.До освобождения Мариуполя украинские войска не выпускали жителей из города, держа их под прицелом снайперов. Об этом рассказал ИС "Вести" совладелец предприятия "Энергоспецмаш" Олег Снитко.
Во время боев за город Олег Снитко находился в Мариуполе. Район, где он живет, был освобожден одним из последних.
Выезды из нашего района были перекрыты. Они достаточно серьезно контролировались снайперами, которые были и на крышах домов, и в квартирах… Мы ходили за водой, а у снайперов было развлечение — стрелять по тропе, по которой люди ходят за водой. И вот кого-то убьют, кого-то не убьют. То есть в каждом походе за водой ты не знал, вернешься или нетвспоминает Олег Снитко