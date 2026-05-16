Москва16 мая Вести.До освобождения Мариуполя украинские войска не выпускали жителей из города, держа их под прицелом снайперов. Об этом рассказал ИС "Вести" совладелец предприятия "Энергоспецмаш" Олег Снитко.

Во время боев за город Олег Снитко находился в Мариуполе. Район, где он живет, был освобожден одним из последних.