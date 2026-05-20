Москва20 маяВести.Бесплатная облачная синхронизация файлов перестанет работать у клиентов "Яндекс Диска", которые пользовались приложением без подписки, рассказали РИА Новости в сервисе.
Уточняется, что данные пользователей останутся облаке и будут доступны через веб-версию приложения.
С 3 июня в десктопном приложении "Яндекс Диска" изменится модель доступа к облачным функциям: для пользователей без подписки они будут отключены. Это касается работы с файлами напрямую из облака - любые действия в приложении будут недоступнысообщает пресс-служба компании
