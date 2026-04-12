Москва12 апрВести.Любителям рыбалки может грозить уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Он может дойти до 500 тысяч рублей, сообщает "Лента.ru".
Это может произойти за ловлю рыбы с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока и сетей.
Также юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве в Подмосковье Александр Хаминский напомнил и об ограничениях для любительского и общем запрете для промышленного рыболовства на ловлю в период нереста – с 20 апреля по 20 июня.
Также нарушения могут привести к исправительным работам реальным сроком до двух лет. При этом ответственность может наступить в нескольких случаях: при осуществлении лова в местах нереста, на миграционных путях к ним или с причинением крупного ущерба.