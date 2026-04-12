Юрист Хаминский: рыбакам может грозить штраф до 500 тыс. руб. за нарушения

Москва12 апр Вести.Любителям рыбалки может грозить уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Он может дойти до 500 тысяч рублей, сообщает "Лента.ru".

Это может произойти за ловлю рыбы с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока и сетей.

Также юрист и руководитель Центра правопорядка в городе Москве в Подмосковье Александр Хаминский напомнил и об ограничениях для любительского и общем запрете для промышленного рыболовства на ловлю в период нереста – с 20 апреля по 20 июня.

Также нарушения могут привести к исправительным работам реальным сроком до двух лет. При этом ответственность может наступить в нескольких случаях: при осуществлении лова в местах нереста, на миграционных путях к ним или с причинением крупного ущерба.