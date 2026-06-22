Москва22 июнВести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России продолжают отражать воздушную атаку на столицу, сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
В период с 8.45 до 8.55 в понедельник, 22 июня, столичный градоначальник сообщил об уничтожении восьми беспилотных летательных аппаратов.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных службговорится в публикации
Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово введены ограничения.