Москва25 апр Вести.Методы, которыми действует режим Владимира Зеленского, напоминают подходы террористов Джохара Дудаева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии агентству ТАСС.

Так она отреагировала на удар беспилотников по жилому дому в Екатеринбурге.

Посмотрите, как схоже действуют террористы Зеленского с террористами Дудаева - бьют по людям. Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, - спонсоры террористов и терроризма сказала она

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что в Екатеринбурге в результате атаки беспилотников был поврежден многоэтажный жилой дом. Погибших нет, зафиксировано шесть обращений в службу скорой помощи: одна женщина была госпитализирована, еще пять человек от госпитализации отказались. Жителей пострадавшего дома эвакуировали.

Кроме того, утром в субботу была предотвращена попытка атаки БПЛА на один из инфраструктурных объектов в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что жертв в результате этих действий нет.