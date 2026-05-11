Зарплаты мастеров маникюра выросли после введения ГОСТа на их услуги

Москва11 мая Вести.В России зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты мастерам маникюра. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что скачок произошел после введения ГОСТа на услуги по маникюру. Больше всего нововведение повлияло на индустрию красоты в Башкирии. Там мастерам предлагают на 60% больше по сравнению с прошлым годом – около 78 тысяч рублей в месяц.

Наиболее выраженный рост средних предлагаемых зарплат для мастеров ногтевого сервиса зафиксирован в Башкортостане - в марте-апреле 2026 года работодатели стали предлагать таким специалистам на 60% больше, чем годом ранее приводит текст исследования агентство

Второе место заняла Новосибирская область – там мастерам предлагают 99,3 тысячи рублей в месяц, что на 44% больше, чем в прошлом году. В Ставропольском крае зарплата выросла на 34% и достигла 55 тысяч рублей. Также среди лидеров находятся Татарстан (разница в 31%), Крым (30%), Челябинская (14%) и Ростовская (10%) области.