Москва20 маяВести.Российские военные уничтожили зенитную установку Gepard производства ФРГ, стоящую на вооружении украинской армии, сообщило Минобороны РФ.
По данным Telegram-канала "Изнанка", Gepard был уничтожен в районе населенного пункта Хмельница в Черниговской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Волоховка в Харьковской области.