Зенитная установка Gepard немецкого производства уничтожена на Украине Минобороны: зенитная самоходная установка Gepard уничтожена на Украине

Москва20 мая Вести.Российские военные уничтожили зенитную установку Gepard производства ФРГ, стоящую на вооружении украинской армии, сообщило Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала "Изнанка", Gepard был уничтожен в районе населенного пункта Хмельница в Черниговской области.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ говорится в сообщении МО РФ

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Волоховка в Харьковской области.