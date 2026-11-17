Хоценко: пострадавшую при атаке БПЛА в Омской области выписали из больницы

Женщина, пострадавшая при атаке БПЛА в Омской области, выписана из больницы Хоценко: пострадавшую при атаке БПЛА в Омской области выписали из больницы

Москва17 ноя Вести.В Омской области женщина, пострадавшая в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 11 ноября, выписана из больницы. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Пострадавшая во время вражеской атаки БПЛА на наш регион, которая была 11 ноября, выписана из медицинского учреждения. По оценке врачей, ее здоровью и жизни ничего не угрожает отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что 11 ноября при ударе вражеских БПЛА в Омской области пострадал один человек, его состояние медики оценивали как удовлетворительное.