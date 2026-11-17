Москва17 нояВести.В Омской области женщина, пострадавшая в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 11 ноября, выписана из больницы. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Пострадавшая во время вражеской атаки БПЛА на наш регион, которая была 11 ноября, выписана из медицинского учреждения. По оценке врачей, ее здоровью и жизни ничего не угрожаетотметил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что 11 ноября при ударе вражеских БПЛА в Омской области пострадал один человек, его состояние медики оценивали как удовлетворительное.