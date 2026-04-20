Москва20 апр Вести.Жители села Борискино Чишминского района Башкирии написали письмо Папе Римскому Льву XIV с просьбой оказать помощь в ремонте разбитой дороги. По словам людей, местные власти на протяжении 10 лет не реагируют на их жалобы. Об этом сообщает Telegram-канал "Честный репортаж".

В опубликованном видео сельчане утверждают, что обращения в различные инстанции регионального уровня никаких результатов не дали.

Мы 10 лет пишем во все инстанции, но толку нет заявили жители

Они отмечают, что все это время приходится передвигаться по дороге, которая представляет опасность. Например, в дождь покрытие размывает, и по ней не может проехать карета скорой помощи.

Также граждане намерены обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Официальных комментариев касательно описанной ситуации нет.