Москва23 октВести.Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в селе Эндирей Хасавюртовского района, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщила прокуратура республики Дагестан.
В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудованияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.