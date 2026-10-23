Жительница дагестанского села пострадала в результате взрыва газа в доме

Жительница Дагестана пострадала в результате взрыва газа в доме Жительница дагестанского села пострадала в результате взрыва газа в доме

Москва23 окт Вести.Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в селе Эндирей Хасавюртовского района, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщила прокуратура республики Дагестан.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.