Женщина пострадала от отравления газом в селе Кантышево Ингушетии

Женщина пострадала от отравления газом в Ингушетии Женщина пострадала от отравления газом в селе Кантышево Ингушетии

Москва30 ноя Вести.Женщина госпитализирована в результате отравления угарным газом в селе Кантышево, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.

Информация о происшествии поступила в 23.08 в субботу, 29 ноября.

В результате отравления пострадал один человек. Пострадавшая доставлена в ИРКБ города Назрань написали в ведомстве

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Карабулак Ингушетии от отравления газом пострадали три человека, в том числе один ребенок.