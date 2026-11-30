Москва30 нояВести.Женщина госпитализирована в результате отравления угарным газом в селе Кантышево, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.
Информация о происшествии поступила в 23.08 в субботу, 29 ноября.
В результате отравления пострадал один человек. Пострадавшая доставлена в ИРКБ города Назраньнаписали в ведомстве
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в городе Карабулак Ингушетии от отравления газом пострадали три человека, в том числе один ребенок.