Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в СИЗО в Калуге Журналистку отправили в калужское СИЗО за призывы бомбить Москву

Москва17 апр Вести.Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в калужское СИЗО за призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

В публикации отмечается, что девушка живет в Москве. Но поскольку преступление выявили сотрудники УФСБ по Калужской области, уголовное дело расследуется ими. Задержали журналистку в Ленинградской области по месту жительства матери.

Бывший редактор федерального СМИ раскаялась в содеянном.

Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву сказала обвиняемая на видео

Она призналась, что чувствует свою вину и назвала свои действия ошибкой.