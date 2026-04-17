Москва17 апрВести.Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в калужское СИЗО за призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
В публикации отмечается, что девушка живет в Москве. Но поскольку преступление выявили сотрудники УФСБ по Калужской области, уголовное дело расследуется ими. Задержали журналистку в Ленинградской области по месту жительства матери.
Бывший редактор федерального СМИ раскаялась в содеянном.
Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москвусказала обвиняемая на видео
Она призналась, что чувствует свою вину и назвала свои действия ошибкой.