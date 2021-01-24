РОССИЯТАНЦУЕТДОМА: Лучший Ча-ча-ча исполнили Альфия и Дарья Шайхалисламовы

Завершилась первая неделя масштабного флешмоба #РоссияТанцуетДома. Зажигательный танец DAVA и Дарьи Палей принес удачу Альфие и Дарье Шайхалисламовым. Ча-ча-ча в их исполнении был признан лучшим.



​Поздравляем! Альфия и Даша получают Сертификат на 10 обучающих онлайн мастер-классов от профессиональных преподавателей танцевальных клубов GallaDance.



Отличный способ почувствовать себя звездой и поднять настроение – начать танцевать. Для этого совершенно не обязательно быть профессионалом. Освоить простые, но эффектные движения помогут титулованные хореографы шоу "Танцы со звездами".



Танцуйте вместе с нами, ставьте хештеги #россиятанцуетдома. Самое зажигательное выступление покажут в эфире телеканала "Россия 1".