Финалистами первого выпуска юбилейного шоу "Удивительные люди" стали братья Варданян

Пятый раз популярный телепроект собирает самых удивительных людей со всех уголков нашей планеты, чтобы узнать о возможностях человека абсолютно все и еще чуть-чуть. В каждом выпуске зрителей ждут новые супергерои. Но только один из них окажется в финале, где сможет побороться за кубок проекта и миллион рублей. Все зависит от голосования зрителей в студии.

Супергероям первого выпуска пятого сезона удалось удивить всех. На жюри произвело невероятное впечатление качество исполняемых ими номеров и трюков. А по итогам решающего зрительского голосования победителями шоу "Удивительные люди" стали бесстрашные акробаты братья Андраник и Геворг Варданян.

Лучшего всегда выбирают зрители в зале, а поддерживают и направляют участников звездные гости: телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка Наталья Рагозина и профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.

Алексей Тулинов – 12% голосов

Первый участник состязания фотограф Алексей Тулинов из Уфы обладает навыками стереоскопического зрения, которые позволяют ему делать уникальные снимки. Помогли ли ему эти умения рассмотреть изображение даже при самом сильном искажении и помехах?

Екатерина Попова – 9% голосов

Уникальная зрительная память следующей участницы шоу позволяет ей быть настоящим следопытом. Кинолог Екатерина Попова способна определить породу собаки по отпечатку лапы.

Анна Бондаренко – 17% голосов

Тренер по спортивному запоминанию, мнемотехник Анна Бондаренко из Пятигорска обладает неограниченной суперпамятью. Смогла ли она запомнить трюковых танцоров по именам, возрасту и деталям костюмов?

Специальный гость Иван Бакаидов

Создатель программ альтернативной коммуникации Иван Бакаидов с детства страдает церебральным параличом, но диагноз не мешает ему вести яркую и насыщенную жизнь. Его уникальная программа позволяет людям с нарушениями речи и моторики общаться друг с другом и с миром. Он абсолютно бесплатно распространяет свою разработку, благодаря чему стал номинантом премии ООН, а также попал в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Иван обратился к зрителям с речью с помощью собственной программы.

Дмитрий Юровский – 8% голосов

28-летний Дмитрий Юровский – профессиональный травник. Знает лечебные свойства свыше 500 лекарственных трав. Способен ли человек так досконально изучить растения, чтобы различить их по виду и запаху в сильно измельченном виде, а также определить с закрытыми глазами?

Андраник и Геворг Варданян – 21% голосов

Силовые акробаты братья Варданян умеют в прямом смысле ходить по лезвию ножа. Они обладают уникальным чувством баланса и точной координацией. Единственные в мире братья Андраник и Геворг делают сложнейший пугающий трюк – стойку на ножах.

Семен Артюхов – 12% голосов

Следующий герой шоу готов бросить вызов успеху подводного спидкубера из второго сезона "Удивительных людей" Владимиру Окенчицу. 15-летний Семен Артюхов из Северодвинска заявляет, что может с задержкой дыхания собрать 10 кубиков Рубика под водой за две с половиной минуты. Опуститься на дно, чтобы подняться на самый верх – вот тактика Семена. Обновился ли на этот раз его подводный спидкуберский рекорд?

Кристиан Девалкьер – 1% голосов

47-летний Кристиан Девалкьер, правнук африканского шамана, утверждает, что может двигать предметы собственным биополем, в том числе в безвоздушном пространстве под стеклянным колпаком. Кристиан владеет телекинезом, гнет металл силой мысли. Действительно ли человек способен перемещать предметы, не прикасаясь к ним, или это просто какой-то хитрый трюк?

Руслан Набиуллин – 19% голосов

40-летний Олег Антошкин – один из героев прошлого сезона "Удивительных людей", поразивший своим мастерством управления вилочным погрузчиком. Он постоянно тренировался, чтобы усовершенствовать свои навыки и приехать на реванш. 34-летний Руслан Набиуллин, обладая точной координацией и глазомером, отважился вызвать Олега на дуэль. Кто из двух лучших водителей-погрузчиков России способен построить самую высокую башню из стеклянных бокалов?

"Дуэль погрузчиков – это только первый из сюрпризов, который мы приготовили зрителям в новом сезоне нашего проекта", – отметил ведущий Александр Гуревич.

Новые супергерои готовы показать себя всей стране. Они уже начали удивлять, теперь их никто не остановит. Чем они нас поразят в следующий раз? Узнаем уже в следующее воскресенье, 13 сентября.