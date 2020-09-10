Иван Жидков объяснил, почему они с Татьяной Арнтгольц не смогли сохранить семью

"Не знаю, сколько у меня еще будет жен, но я никогда не считал, что мамы моих детей появлялись в моей жизни лишь на время. Я каждый раз искренне верил, что это навсегда", – заявил однажды известный актер Иван Жидков. В свои 37 лет он все еще завидный холостяк в жизни, герой-любовник на экране и кумир для своих поклонниц в социальных сетях. Как и его родители, он хотел влюбиться раз и навсегда и прожить с единственной женщиной долгую счастливую жизнь. Казалось, что все так и будет, когда он встретил актрису Татьяну Арнтгольц. Много лет их семейные фото не сходили с обложек журналов, но вдруг, неожиданно для всех, эта идеальная пара объявила о разводе. Всю правду о расставании актер раскрыл в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

"У меня не было в жизни такого, что я в одночасье вдруг почувствовал себя знаменитым. Все было постепенно, поэтапно. И в какой-то момент я понял, что являюсь популярным артистом", – признался Жидков Борису Корчевникову. Отец Ивана был предпринимателем, семья много переезжала. Жидков и сам пробовал заработать себе на жизнь, но стабильного дохода это не приносило. По словам Ивана, его судьба решилась в тот момент, когда отец купил видеокамеру. "Я с детства был артистичным ребенком. Когда я видел, что на меня смотрят, я сразу оживал, мне становилось хорошо. Я ставил камеру и изображал все, что мог, кривлялся", – вспоминает артист. Разглядев в сыне талант, отец предложил ему сходить на кастинг для рекламного ролика. А потом и уговорил Жидкова попробовать свои силы в театральном институте. Два года Иван учился в Школе-студии МХАТ на платном отделении, а потом его перевели на бюджет.

В 2003 году Жидков исполнил главную роль в картине Петра Тодоровского "В созвездии Быка". Постепенно все стало складываться не только в карьере, но и в личной жизни. Ему было 23 года, когда он стал встречаться с актрисой Екатериной Семеновой, которой на тот момент было 36 лет. Они были коллегами по театру. "Я просто влюбился, и все. Катя – очень комфортная, интересная, безумно харизматичная женщина. Я рад, что у меня было такое большое душевное приключение в столь юном возрасте", – признался актер.

С Татьяной Арнтгольц у актера была любовь с первого взгляда. Уже потом они выяснят, что долгое время ходили по одним и тем же дорогам, но почему-то не пересекались. В Калининграде они жили на соседних улицах, в Москве – в соседних театральных общежитиях. "Однажды друг мне сказал: "Я еду в аэропорт встречать Арнтгольц, поехали со мной". Я говорю: "Поехали". Мы встретились с Таней, увидели друг друга, и, мне кажется, пробежала искра", – рассказал Иван.

Бурный роман Жидкова с Татьяной Арнтгольц вызвал бесконечные пересуды, мало кто верил, что дело закончится свадьбой. Мужчине припоминали короткий роман с Екатериной Семеновой, но в отношениях с Татьяной именно Иван настоял на том, чтобы они отправились в загс. А через год счастливое семейство отпраздновало рождение дочки Маши.

Супруги прожили вместе пять лет, а потом расстались. "У всего есть срок службы. Наши отношения закончились органично. Они изжили себя", – отметил актер. При этом он признается, что до сих пор любит Арнтгольц как человека.

После расставания с Татьяной в его жизнь вошла Лилия Соловьева, которая стала мамой его сына Степана. Они познакомились в интернете: "Я маякнул, маяк мой был принят. Мы встретились, познакомились". Вот только на этот раз Иван не спешил звать любимую замуж. А через год они и вовсе решили разойтись. "Меня все устраивало. Я понял, что идеальных людей не бывает. Я думал, что в целом у нас гармоничная семья, мы можем существовать. Но по каким-то причинам Лилия так не считала, она решила немножечко скорректировать свою судьбу, сделав так, что теперь мой сын живет в неполной семье", – отметил актер.

Как Ивану Жидкову удалось сняться у Петра Тодоровского? Как актер отреагировал на брак Татьяны Арнтгольц с Марком Богатыревым? Почему Иван решил похудеть? И кто сегодня рядом с актером? Ответы – в программе "Судьба человека".