С газом или без? Геронтологи рассказали, какую воду пить во время еды

Еще в 1767 году английский химик Джозеф Пристли сумел насытить раствор углекислым газом и получил первую бутылку искусственной газированной воды. Такая вода пузырится в стакане, дает пенную шапку и приятно покалывает язык. Но влияние подобных напитков на организм определяется не столько наличием пузырьков, сколько их исходным составом. В эфире канала "Россия 1" на вопрос, как минеральная вода влияет на процесс пищеварения, ответили эксперты-геронтологи – член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хацкелевич Хавинсон и доктор медицинских наук, профессор, президент Российского общества антивозрастной медицины Светлана Владиславовна Трофимова.

Определяя суточный объем потребления жидкости для человека, нужно учитывать только обычную питьевую воду! Попадая в рот, кусочек еды переваривается в ротовой полости, так как слюна содержит большое количество специальных ферментов, участвующих в пищеварении. Далее на пищу начинает воздействовать желудочный сок, превращая ее в химус. В течение трех-четырех часов вся пища находится в желудке. Поступление жидкости никаким образом не влияет на скорость пищеварения. Следовательно, мнение о том, что во врем еды нельзя пить воду, не подтверждается.

Почему во время еды полезно пить воду? Вода, поступая в желудок, немного растягивает его, и создается ощущение сытости. Употребление одного-двух стаканов воды позволяет уменьшить количество съеденной еды, то есть мы не переедаем.

Чем отличается газированная вода от негазированной? Газированная вода содержит углекислый газ, который может быть сделан искусственно или может быть натуральным. Минеральные Воды, Кисловодск, Железногорск, Старая Русса – знаменитые российские курорты с минеральными источниками. Потребление таких минеральных вод очень полезно!

В чем польза газированной воды, содержащей различные минеральные вещества? Она нормализует водно-солевой баланс. Такая вода способствует активации всех метаболических процессов в нашем организме, то есть очищает его. Натуральная минеральная вода нормализует пищеварение, она активирует выработку ферментов в организме. Некоторые минеральные воды показаны при поражении суставов, артритах и артрозах. Ее рекомендуют пить при лечении некоторых форм бронхитов, содержащиеся в ней минеральные соли способствуют разжижению мокроты и быстрому излечению. Во время пневмонии врачи часто назначают специальные воды. И, конечно же, она способствует укреплению иммунитета, так как содержит йод, который необходим для регуляции различных функций эндокринных органов. А бром, содержащийся в ней, очень успокаивает нервную систему.

Комбинируйте обычную воду с газированной! Пейте минеральную воду в количестве не более 500 миллилитров в день. Переизбыток такой воды может вызвать язву, колики и вздутие живота, повысить давление.