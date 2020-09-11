Невозможное возможно! Как научиться распознавать сотни запахов и строить небоскребы из мыльных пузырей

13 сентября на телеканале "Россия 1" участников нового сезона шоу "Удивительные люди" ждут серьезные испытания. Отмерить на глаз вес продукта с аптекарской точностью или определить нехватку витаминов у совершенно незнакомого человека – выполнить такие задания не под силу обычным людям, а вот суперменам по плечу.

За четыре сезона тысячи желающих подали заявки на участие в проекте, а героями стали более 200 человек и для каждого из них были созданы уникальные авторские номера, которые увидели миллионы телезрителей и поклонников шоу в студии.

Удивительные люди слышат музыку там, где простой смертный скажет: "Это обычный шум". А еще строят небоскребы из мыльных пузырей. "Я приручил мыльные пузыри, они мне подчиняются", – уверен участник второго выпуска Роберт Армани.

"Я увидела это впервые в жизни! Через себя все пропускаешь и понимаешь, что люди реально уникальные. Хочется смотреть и радоваться, что у нас в России есть такие герои", – говорит звездный эксперт Наталья Рагозина.

Евгений Мещеряков умеет разделывать огромного тунца и с точностью до грамма нарезать от него куски. "Мне действительно интересно проверить себя на прочность и убедиться, подхожу ли я под критерий удивительный человек или нет", – поясняет конкурсант.

"Четыре года назад мы поставили перед собой задачу не просто сделать лучшее научное развлекательное шоу. Мы хотим не просто поразить или порадовать зрителей, но показать, как мало мы знаем о способностях человека и как много этот человек может", – отметил ведущий шоу Александр Гуревич.

Звездный эксперт Ольга Шелест поражается, как много удивительных людей: "Их, правда, очень много. Они приходят к нам. Мы встречаем их с невероятными ощущениями и эмоциями".

Не пропустите шоу о тех, кто развил свои способности до небывалых пределов, в воскресенье, 13 сентября, в 17:50 на телеканале "Россия 1".