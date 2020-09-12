Номинант на премию ООН представил свое изобретение на шоу "Удивительные люди"

Участник шоу "Удивительные люди" Иван Бакаидов из Петербурга придумал программу для людей, которые не могут говорить. 21-летний инженер дал шанс быть услышанными тысячам людей.​

Разработанный Иваном сервис озвучивает текст, который люди печатают на ноутбуке. В будущем приложение позволит набирать фразы глазами. За это изобретение молодого инженера уже прозвали современным Стивеном Хокингом.​

Иван Бакаидов обратился к зрителям уникального телепроекта с речью с помощью собственной программы: "Я посвятил свою жизнь изобретению средств для коммуникации и помощи людям с проблемами речи. В девятом классе я встретил девочку Лину, она мне понравилась. Но ни я, ни она не могли говорить. Лина не могла печатать, и я понял: надо что-то делать".

Его речь понимали только родители. Он не мог завести друзей. Тогда Иван освоил программирование и создал сервис, который назвал в честь своей подруги – Linka.

Он разработал и абсолютно бесплатно распространяет эту программу, благодаря чему стал номинантом на премию ООН, а также попал в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Разработка инженера подарила надежду многим людям. Благодаря Ивану Олеся Павлик из Ярославля стала радиоведущей. "Что изменилось с появлением ноутбука и знакомству с Иваном, с его гениальным генератором речи? Да все! Открылись потрясающие возможности самореализации, изменилось отношение к себе, к миру, к людям. Я поняла, что и немые люди могут громко и четко высказать свою жизненную позицию, что она будет услышана и найдет отклик в сердцах людей. Иван этому яркое подтверждение", – отмечает радиоведущая.

Иван с детства страдает церебральным параличом, но диагноз не мешает ему вести яркую и насыщенную жизнь. 21-летний инженер проводит семинары и лекции. Вместе с командой волонтеров трудится над сервисами, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Он много работает и продолжает совершенствоваться.

Создателя программ альтернативной коммуникации пригласили в Институт когнитивных нейронаук. "Я был бы очень рад видеть вас в гостях у нас. Потому что мы занимаемся разработкой новых технологий для людей, которые попадают в сложные ситуации", – сказал профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.

"Я с радостью приеду. Я, кстати, недавно сделал штуку, чтобы печатать глазами", – похвастался Иван. С помощью таких программ можно общаться, не прибегая к произношению или написанию текста.