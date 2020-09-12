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Удивительные люди. Новый сезон 1 час назад

12 сентября 2020 11:49

Номинант на премию ООН представил свое изобретение на шоу "Удивительные люди"

Кадр из программы "Удивительные люди. Новый сезон". Иван Бакаидов

Участник шоу "Удивительные люди" Иван Бакаидов из Петербурга придумал программу для людей, которые не могут говорить. 21-летний инженер дал шанс быть услышанными тысячам людей.​

Разработанный Иваном сервис озвучивает текст, который люди печатают на ноутбуке. В будущем приложение позволит набирать фразы глазами. За это изобретение молодого инженера уже прозвали современным Стивеном Хокингом.​

Иван Бакаидов обратился к зрителям уникального телепроекта с речью с помощью собственной программы: "Я посвятил свою жизнь изобретению средств для коммуникации и помощи людям с проблемами речи. В девятом классе я встретил девочку Лину, она мне понравилась. Но ни я, ни она не могли говорить. Лина не могла печатать, и я понял: надо что-то делать".

Его речь понимали только родители. Он не мог завести друзей. Тогда Иван освоил программирование и создал сервис, который назвал в честь своей подруги – Linka.

Он разработал и абсолютно бесплатно распространяет эту программу, благодаря чему стал номинантом на премию ООН, а также попал в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

Разработка инженера подарила надежду многим людям. Благодаря Ивану Олеся Павлик из Ярославля стала радиоведущей. "Что изменилось с появлением ноутбука и знакомству с Иваном, с его гениальным генератором речи? Да все! Открылись потрясающие возможности самореализации, изменилось отношение к себе, к миру, к людям. Я поняла, что и немые люди могут громко и четко высказать свою жизненную позицию, что она будет услышана и найдет отклик в сердцах людей. Иван этому яркое подтверждение", – отмечает радиоведущая.

Иван с детства страдает церебральным параличом, но диагноз не мешает ему вести яркую и насыщенную жизнь. 21-летний инженер проводит семинары и лекции. Вместе с командой волонтеров трудится над сервисами, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Он много работает и продолжает совершенствоваться.

Создателя программ альтернативной коммуникации пригласили в Институт когнитивных нейронаук. "Я был бы очень рад видеть вас в гостях у нас. Потому что мы занимаемся разработкой новых технологий для людей, которые попадают в сложные ситуации", – сказал профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев.

"Я с радостью приеду. Я, кстати, недавно сделал штуку, чтобы печатать глазами", – похвастался Иван. С помощью таких программ можно общаться, не прибегая к произношению или написанию текста.

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