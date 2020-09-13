"Привет, Андрей!": как провела лето Алена Свиридова

Алена Свиридова пригласила программу "Привет, Андрей!" к себе на дачу в Крым. Певица угостила гостей спелым инжиром, продемонстрировала свое умение управлять моторной лодкой и показала собственный капитанский мостик. В эфире канала "Россия 1" – репортаж из домика артистки в Керчи.

Алена призналась, что всегда мечтала о домике у моря. "Именно не дворец, не апартаменты, а домик", – отметила звезда 90-х. Она ничего не стала переделывать, оставила даже старые двери. В результате у нее получился домик детства.

На участке растет инжир, помидоры, яблоки. "То, что не съедим, запекаю в духовке..." – рассказала Свиридова. А еще она варит варенье, сушит абрикосы, с которыми зимой печет вкусный абрикосово-миндальный торт.

В прошлом году Алена купила соседний участок. Там она сделала зону для отдыха с беседкой. "Я строила это целое лето, только два дня назад закончила. Здесь мы праздновали мой день рождения. В жизни раз бывает 58 лет. Я не чувствую никаких возрастных изменений. Вот вчера дети на велосипеде кричали: "Девушка, отойдите с дороги", – отметила популярная исполнительница.

"А еще у меня есть капитанский мостик. Не хватает штурвала, но я его куплю. Я всегда хотела такой, знаете, домик Ассоль", – объяснила автор хита "Бедная овечка".

Друг из Ялты помог ей восстановить старую советскую лодку "Дракон". "Из корыта мне сделали прекрасный практически "Порше", – с гордостью сказала певица и телеведущая. У Алены есть специальные права, она легально управляет катером. Свиридова признается, что далеко в море она не ходит. У них есть прогулочный маршрут вдоль берега, а еще она и ее близкие любят кататься на водных лыжах.