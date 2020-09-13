Ирина Слуцкая: "Я не просто замужем, я за мужем"

После долгого перерыва Тимур Кизяков вновь пришел в гости к олимпийской чемпионке Ирине Слуцкой. За это время в жизни спортсменки многое изменилось. Она вышла замуж во второй раз и родила дочку Киру. Теперь Ирина – многодетная мама. Ведущего телеканала "Россия 1", как и прежде, тепло встретили родители Ирины – Наталья и Эдуард, старшие дети Варвара и Артем и муж Алексей.

Спортивная карьера прославленной фигуристки не складывалась легко – она пережила много несправедливости. "Тогда были совершенно другие времена, когда за меня никто не боролся, за меня страна не боролась. Я приезжала на Олимпиаду, я понимала, что самый лучший результат будет второй. В Турине до меня три олимпийские медали раздали и даже если бы я, как у нас говорят, выпрыгнула из платья, четвертую олимпийскую медаль не отдали бы никогда. Это политика спортивная, – рассказала Ирина Слуцкая. – И всегда под раздачу попадала я".

Постепенно девушке пришлось принять то, что "это не ее время и не ее место". Спортсменка уверена, что если бы она родилась лет на пять-семь попозже, то обязательно бы оказалась уже на своей Олимпиаде. "Я попала бы в тот момент, когда девчонки, слава Богу, стали всем нужны, и, слава Богу, все карты ложатся только на них", – отметила чемпионка. Она научилась радоваться тому, что у нее есть. Она гордится своими медалями, достижениями и рекордами, один из которых еще никто не побил. "Такого количества выигранных соревнований еще нет ни у кого, и мне очень здорово, что где-то в каких-то кругах подход на прыжок называют моей фамилией", – призналась Ирина.

Сейчас Ирина много работает, а воспитанием внуков в основном занимается бабушка. Артем растет настоящим мужчиной. Он уже определился с будущей профессией – хочет быть пилотом гражданской авиации. Хоть мальчик и ругается с сестрой Варей, но в случае необходимости обязательно встанет на ее защиту. Десятимесячная Кира уже начинает показывать характер, громко требует, чтобы ее постоянно носили на руках. "А у Вари безумно доброе сердце, она будет помогать до последнего, она свое отдаст, лишь бы было другому хорошо", – сказала счастливая мать.

Алексей родился в Коврове. В детстве он очень хотел стать учителем. Однако в городе не было педагогического института, он получил первое базовое образование в Ковровской академии. Именно в родном Коврове он и познакомился с Ириной. Сейчас в их семье два депутата. "Ира стала депутатом до меня. А когда мне предложили стать депутатом во Владимирской области и в нашем Законодательном собрании, я, безусловно, посоветовался с Ирой. Она сказала: "Давай, я поддержу". Ну и я пошел", – рассказал муж спортсменки Алексей.

Живет дружная семья за городом в большом доме. Ирина признается, что сейчас бы она ни за что не вернулась в Москву. У них есть курятник, теплица – целое хозяйство. У детей – собака, несколько кошек, черепаха и рыбки. "Я понимаю, что на самом деле жизнь прекрасна и удивительна, у меня трое прекрасный детей. У меня любимый муж. Родители у меня рядом. Я счастливый человек", – признается Ирина Слуцкая.

Когда Ирина согласилась стать женой Алексея? Что фигуристка рассказала о своем страшном диагнозе? Что за чудесное название "Доброград"? И как супруги сделали не только великолепной каток на лесном озере, но и красивое ледовое шоу с участием известных фигуристов? Ответы – в семейной программе Тимура Кизякова "Когда все дома".