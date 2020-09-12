Картина Кончаловского "Дорогие товарищи!" получила спецприз жюри на Венецианском кинофестивале

Новая работа Андрея Кончаловского – фильм "Дорогие товарищи!" – была удостоена специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, проходившем со 2 по 12 сентября. О победе российского режиссера объявила актриса Кейт Бланшет. Лента рассказывает о событиях 1962 года – забастовке на заводе в Новочеркасске. В главной роли – Юлия Высоцкая.

"Спасибо моим коллегам и жене, прекрасной актрисе, она – мое вдохновение", – сказал Андрей Кончаловский. Картина также боролась за "Золотого льва", обладателем которого стал фильм "Земля кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао.

По сюжету фильма "Дорогие товарищи!" рабочие главного городского завода выступают с требование снизить цены на продукты и повысить зарплаты. Вскоре к ним присоединяются и люди с других предприятий, на что правительственная комиссия реагирует жестко: вводит в Новочеркасск армию, так что через считаные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами…

Юлия Высоцкая предстает в картине в образе работницы парткома Людмилы, отвечающей за идеологическую работу. Ее персонажу предстоит большая трансформация: изначально женщина сильно возмущается бунтовщикам, но, потеряв дочь, переосмысливает свои убеждения… Актриса признавалась, что была очень рада узнать о приглашении на Венецианский фестиваль. "Сам факт, что картина понравилась людям, которые отбирают кино на этот фестиваль, говорит о том, что мы проделали серьезную работу. Она оценена уже тем, что нас выбрали", – говорила Юлия.

Кроме того, в фильме снялись Владислав Комаров, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Юлия Бурова. Российские зрители смогут посмотреть ее совсем скоро: премьера фильма "Дорогие товарищи!" в кино состоится в ноябре при поддержке телеканала "Россия 1".