16 сентября 2020 14:02

"Золотой папа": начались съемки комедии с Федором Добронравовым в главной роли

Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр из сериала "Золотой папа"
Съемки сериала "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"
Кадр со съемок фильма "Золотой папа"

В начале осени в Смоленске стартовали съемки лирической комедии "Золотой папа". В четырехсерийном фильме Александра Назарова главные роли исполнят Федор ДобронравовАнна АрдоваРоман МадяновГалина Петрова, Екатерина Ванчугова, Иван Добронравов, Александр Мичков и другие актеры.

Действие фильма разворачивается в доме Золотаревых, где готовятся к радостному событию. Супруги Федор (Федор Добронравов) и Мария (Анна Ардова) выдают замуж единственную дочь Лизу (Екатерина Ванчугова). Подготовка к свадьбе оказывается серьезным испытанием для всех. И дело не только в том, что бывший жених Лизы Дуванов (Иван Добронравов) категорически не согласен со своей отставкой. Папа Федор – простой рукастый мужик из российской глубинки, а его будущий зять Джордж (Александр Мичков) – совершенно неприспособленный к жизни англичанин! Да еще и лорд с британским гонором. Из-за всех этих волнений у главы семейства обостряются отношения с женой, и дело идет к разводу! Справится ли семья Золотаревых со свадебным переполохом?

Премьера комедии "Золотой папа" состоится на телеканале "Россия 1". Также Анну Ардову можно будет увидеть в комедийной мелодраме "За счастьем", показ которой пройдет на "России 1" уже скоро. С полным списком телепремьер нового сезона можно ознакомиться здесь.

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