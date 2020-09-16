"Золотой папа": начались съемки комедии с Федором Добронравовым в главной роли

В начале осени в Смоленске стартовали съемки лирической комедии "Золотой папа". В четырехсерийном фильме Александра Назарова главные роли исполнят Федор Добронравов, Анна Ардова, Роман Мадянов, Галина Петрова, Екатерина Ванчугова, Иван Добронравов, Александр Мичков и другие актеры.

Действие фильма разворачивается в доме Золотаревых, где готовятся к радостному событию. Супруги Федор (Федор Добронравов) и Мария (Анна Ардова) выдают замуж единственную дочь Лизу (Екатерина Ванчугова). Подготовка к свадьбе оказывается серьезным испытанием для всех. И дело не только в том, что бывший жених Лизы Дуванов (Иван Добронравов) категорически не согласен со своей отставкой. Папа Федор – простой рукастый мужик из российской глубинки, а его будущий зять Джордж (Александр Мичков) – совершенно неприспособленный к жизни англичанин! Да еще и лорд с британским гонором. Из-за всех этих волнений у главы семейства обостряются отношения с женой, и дело идет к разводу! Справится ли семья Золотаревых со свадебным переполохом?

Премьера комедии "Золотой папа" состоится на телеканале "Россия 1". Также Анну Ардову можно будет увидеть в комедийной мелодраме "За счастьем", показ которой пройдет на "России 1" уже скоро. С полным списком телепремьер нового сезона можно ознакомиться здесь.