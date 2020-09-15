За кулисами "Танцев со звездами" Екатерина Варнава нашла новую любовь

Со своим нынешним избранником звезда Comedy Woman и ведущая Екатерина Варнава познакомилась на одном из самых популярных и успешных телевизионных проектов года "Танцы со звездами". Режиссер Александр Молочников также принимал участие в съемках программы. И хотя его партнершей была другая, Екатерина и Александр часто общались на репетициях. За кулисами проекта и зародилось чувство, которое они тщательно скрывали от широкой аудитории до недавнего времени.

Однако на проходящем в эти дни "Кинотавре" в Сочи телеведущая и режиссер афишировали свой роман, появившись вместе на красной дорожке. На кинофестивале Александр Молочников представил свой фильм "Скажи ей".

Кроме того, стало известно, что Екатерина Варнава получила одну из ролей в новой театральной постановке режиссера и уже приступила к репетициям. Не исключено, что Молочников задумал увести актрису от привычного комедийного амплуа и показать зрителю все грани ее таланта.

Актриса кино и телеведущая Екатерина Варнава окончила юридический факультет Московского института стали и сплавов, где во время учебы участвовала в студенческом КВН, что и стало отправной точкой ее телевизионной карьеры. Танцами же актриса занималась с детства и этот прекрасный вид искусства сопровождал ее всю жизнь. На протяжении всего проекта "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" Екатерина была бесспорным лидером и в паре с Денисом Тагинцевым дошла до финала.

Молодой российский режиссер и актер Александр Молочников окончил актерско-режиссерском факультет ГИТИСа в мастерской Леонида Хейфеца и уже на старших курсах выходил на профессиональную сцену. А после вуза поступил на службу в труппу МХТ имени Чехова. Проект "Танцы со звездами" открыл еще один талант Александра: их дуэт с Анастасией Мельниковой был признан самой харизматичной парой проекта.

Несмотря на то, что на танцевальном ринге Екатерина и Александр были соперниками, это не помешало им в жизни объединиться в творческо-романтический союз.