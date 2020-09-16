Евгений Папунаишвили пригласит телезрителей в увлекательное путешествие в ритме танца

Каждую субботу программа "По секрету всему свету" на канале "Россия 1" рассказывает о самых ярких и удивительных местах нашей планеты и о людях, которые там живут. А теперь зрители смогут путешествовать танцуя! И поможет им в этом известный танцор Евгений Папунаишвили.

Телезрителей ждут все те же увлекательные путешествия, но теперь в особом ритме – в ритме танца. Ведь танец – это не только самый выразительный способ рассказать о культуре своего народа и о месте, в котором ты живешь, но и универсальный язык, который объединяет людей из любого региона и любой страны. Это не просто набор движений под музыку, а стиль жизни, который позволяет даже на привычные вещи взглянуть под новым углом.

Большое путешествие Евгения Папунаишвили начнется с Дагестана. Зрители отправятся в удивительную "страну гор", где можно есть персики и виноград прямо с ветки, найти общий ящык даже с овцами, потерять голову от ароматов на местном рынке и с азартом отплясывать в любом возрасте. Включайте канал "Россия 1" в субботу в 8:35.