Кирилл Гребенщиков спасет город от эпидемии в многосерийной драме "Закрытый сезон"

21 сентября в 21:20 на телеканале "Россия 1" выйдут премьерные серии остросюжетной мелодрамы "Закрытый сезон". События картины разворачиваются во время эпидемии в маленьком курортном городке Светломорске на берегу Черного моря. Жители в опасности, а героям надо во что бы то ни стало найти нулевого пациента. В ролях – Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков, Петр Баранчеев, Нелли Уварова и другие.

Уютные кафе на набережной, домашнее вино, приехавшие на летний сезон туристы… Небольшой южный городок у моря живет размеренной отпускной жизнью, пока не умирает один из местных жителей. Врачи не в силах установить причину, и из столицы прибывает опытный эпидемиолог Евгений Левин (Кирилл Гребенщиков). Первым делом врач требует закрыть город, чтобы не допустить распространения заражения. Но это решение вызывает протесты у населения и срывает планы местного авторитета Глеба Валентиновича (Петр Баранчеев) и его друзей-бизнесменов. Глеб пытается противостоять специалисту, но он не знает одного: Евгений Левин – человек из прошлой жизни его жены Кати (Дарья Урсуляк). Именно из-за Левина Катя несколько лет назад сбежала из столицы…

"В Левине есть то, что меня всегда привлекает в персонаже: у него интересная профессия и интеллект. Врач-эпидемиолог, преданный своей работе. Сила его – в абсолютной убежденности в своей правоте, и в этом же его слабость. В каждый момент он может совершить ошибку и пожертвовать тем, что ему дорого", – рассказал актер Кирилл Гребенщиков о своем персонаже.

"Закрытый сезон" снимали осенью прошлого года, но он буквально предугадал нынешнюю пандемию коронавируса. Создателям сериала удалось предсказать события, которые вскоре стали реальностью. "Бывают такие мистические вещи, когда ты что-то напишешь, и это реализуется. Любая эпидемия – это экстремальные обстоятельства, которые заставляют что-то переосмысливать в своей жизни", – отметила автор сценария Алена Званцова.

Актер Петр Баранчеев, исполнитель роли местного авторитета Глеба Валентиновича, отметил: "Мы снимали и даже не догадывались, что вскоре грянет эта пандемия, самый большой шухер на весь мир. На памяти моего поколения много чего было: дефолты, кризисы, но такого обвала по всем направлениям не было. А мы в «Закрытом сезоне» заранее угадали, что будет происходить с людьми, как из них полезет все, что было скрыто. И чего они сами от себя не ожидали. На это стоит посмотреть со стороны – и, может быть, узнать себя. У нас очень узнаваемые персонажи! Неоднозначные, как в жизни".

Не пропустите многосерийную остросюжетную мелодраму "Закрытый сезон"! Смотрите сериал с 21 сентября в 21:20 на телеканале "Россия 1".