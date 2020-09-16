Назван рецепт идеального мыльного пузыря

Чтобы подчинить себе мыльный пузырь, нужно обладать огромным упорством и терпением, а также в прямом смысле не опускать руки. Так считает участник шоу "Удивительные люди" Роберт Калмухян, рекордсмен России и мира по постройке самой высокой башни из мыльных пузырей высотой один метр 25 сантиметров.

Мастер мыльных пузырей раскрыл семейный секрет и рассказал, как правильно сделать идеальный раствор для мыльных пузырей в домашних условиях.

Для этого понадобятся средство для мытья посуды, вода и глицерин. На литр воды нужно добавить от 100 до 200 граммов моющего средства и три флакона глицерина, который продается в каждой аптеке.

А с помощью самодельной ракетки из алюминиевой проволоки можно из одного большого пузыря сделать несколько маленьких. Создаем из мыльного раствора крупный пузырь, не даем ему опуститься, при этом разделяя его на маленькие простыми легкими движениями.

Роберт Калмухян долго искал себя в разных творческих областях, а теперь он смело заявляет: "Я приручил мыльные пузыри, они мне подчиняются. Я превращаюсь в ребенка и дарю радость окружающим".

"Это нереально красиво и волшебно! Можно смотреть бесконечно. Я впервые вижу такое!" – удивляется звездный эксперт шоу Наталья Рагозина.

"Это сказочно-завораживающее зрелище, пузыри оживают. Потрясающе, вы нам доставили огромное удовольствие", – признался ведущий Александр Гуревич и поблагодарил мастера мыльных пузырей за прекрасное чувство удивления.

Надувайте мыльные пузыри и смотрите программу "Удивительные люди" на канале "Россия 1" в воскресенье в 17:50.