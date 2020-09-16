Отцы и дети: как мужчине подготовиться к рождению ребенка?

Долгожданное пополнение в семье – как рождение ребенка влияет на здоровье мужчины? С чем приходится столкнуться отцу? Как набраться сил и терпения, чтобы оставаться поддержкой для всей семьи? Могут ли мужчины страдать от послеродовой депрессии? В чем причина постоянной апатии и раздражительности, и как справиться с этим состоянием? Ответы на эти и другие вопросы – в новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам врача-невролога, главного внештатного специалиста департамента здравоохранения города Москвы, кандидата медицинских наук Андрея Тяжельникова, депрессия – довольно сложный диагноз, требующий углубленного исследования. А вот астенический синдром после появления ребенка в семье присутствует у многих мужчин. При этом далеко не все в состоянии адекватно оценить свое состояние и уж тем более обратиться за помощью к специалисту.

Одной из главных причин депрессии может стать дефицит сна. Дело в том, что человеческий сон складывается из двух основных фаз: глубокой и неглубокой. И, если ограничить время сна, это может привести к дефициту второй фазы, которая обычно сопровождается яркими сновидениями, необходимыми для формирования настроения и упорядочивания информации, полученной за день. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует молодым родителям, прежде всего договариваться об очередности ночных подъемов к ребенку – то есть установить своеобразный график дежурств.

Также к нервным расстройствам приводят изменения в отношениях и ритме жизни. Это бывает связано с тем, что женщина после рождения ребенка начинает уделять больше внимания ребенку, чем мужчине, что в свою очередь приводит к снижению сексуальной активности. Здесь основная рекомендация специалиста – регулярное обсуждение этих проблем, а главное – полноценный и продуктивный контакт родителей друг с другом. Кроме того, одной из важных составляющих гармоничных отношений в семье является возможность находить время на увлечения и хобби ведь при отсутствии этого вида досуга супруги после рождения ребенка чувствуют себя обделенными – отсюда стресс и раздражительность.

Еще одной причиной депрессии, как ни удивительно, может стать нерациональное питание. Часто матери начинают активнее питаться в период кормления грудью, позже к ним присоединяются и отцы. Это неблагоприятно влияет как на психологическое состояние, так и гормональный фон. Снижение уровня тестостерона на фоне увеличения массы тела и хронического недосыпа может также привести к эмоциональной нестабильности. Чтобы этого избежать, лучше всего ограничить дневной рацион – и настроение улучшится!

Эксперт утверждает: если по результатам тестирования на предмет выявления тревоги настоящие проявления депрессии отсутствуют, стоит просто чаще разговаривать с женой, постараться нормализовать ритм жизни, питание и сон, и тогда раздражительность и апатия наверняка пройдут.

А Сергей Агапкин в свою очередь добавляет: рождение ребенка – это увлекательное путешествие, к которому обязательно нужно готовиться, а в процессе находиться в постоянном контакте друг с другом и договариваться обо всем "на берегу". Ведь никто из нас не застрахован от депрессии и астенического расстройства, но каждый может подстраховаться. Для этого необходимо не игнорировать проблему, а пытаться ее решить.