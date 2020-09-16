"Уже даже имя ей выбрали": Бледанс призналась, что потеряла дочь от актера Стыцковского

"Случилась трагедия. Я забеременела, но потеряла ребенка. Это была девочка, мы уже выбрали ей имя – Лиза", – рассказала Эвелина Бледанс в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В тот момент актриса была замужем за актером Юрием Стыцковским – тем самым усатым пилотом из юмористического сериала "Маски-шоу". Именно его она поначалу винила в трагедии, а сегодня просит за все прощения…

"В институте мы вообще о детях не думали. Надо было учиться, что-то делать, читать, репетировать. А вот уже потом, когда мы были в Одессе… Особенно мама Юры очень хотела, чтобы я родила", – вспоминает актриса. Вскоре Эвелина забеременела, но потом произошла трагедия. Она была на четвертом месяце беременности, когда у нее случился выкидыш: "У нас был парк по пути домой, раньше на том месте было старое татарское кладбище. Он для меня всегда был тревожным местом. Не знаю, зачем я пошла туда. Может быть, мне и не хотели причинить какого-то зла, но когда я увидела нож, я так перепугалась, что, наверное, из-за нервного срыва у меня и случился выкидыш". По словам Бледанс, она с детства боялась этого парка. Как будто чувствовала, что именно в нем с ней произойдет что-то.

Актриса тяжело переживала случившееся и винила во всем мужа, который в момент трагедии был в отъезде: "Мы не можем обвинить себя, мы же такие хорошие, умные, поперлись в парк... А кого-то обвинить и вычеркнуть из жизни можем. Мне очень стыдно". Актриса признается, что она, может быть, даже сломала жизнь Юрию Стыцковскому. "Он очень меня любил и был уверен, что я с ним проживу всю жизнь, что я его судьба", – отметила она.