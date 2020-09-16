Доктор Агапкин показал, как справиться с болью в шее

Как часто мы жалуемся на неприятные ощущения в шейном отделе, особенно в первые минуты после пробуждения. В эфире канала "Россия 1" доктор Сергей Агапкин дал рекомендации известной актрисе Жанне Эппле, которая обратилась к нему с вопросом, как избавиться от периодически возникающей боли в шее.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать эффективное упражнение в студии программы "О самом главном", Сергей Агапкин рекомендовал использовать специальную палку – впрочем, можно справиться и без нее. Он пояснил, что суть упражнения – вертеть грудным отделом вокруг головы. Для этого необходимо положить палку на спину, чуть ниже шеи, подбородок обратить на себя и аккуратно поворачивать корпус вправо-влево, сохраняя неподвижным положение головы.

По словам доктора, несмотря на то, что упражнение направлено на шейный отдел, оно также будет полезно для грудного и поясничного отдела позвоночника.