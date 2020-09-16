Эвелина Бледанс объяснила, почему рассталась с сыном Софии Ротару

В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса Эвелина Бледанс откровенно рассказала об ошибках молодости и о своих мужчинах. В юности у звезды был роман с Русланом Евдокименко, сыном знаменитой певицы Софии Ротару. "Я понимала, что это несерьезные отношения. Мы были маленькими. Максимум, что мы могли, – скромно поцеловаться", – рассказала Бледанс.

По словам Эвелины, с Русланом она начала встречаться после того, как проводила в армию своего бывшего возлюбленного. "У меня был другой парень, постарше. Я его в армию провожала, плакала у военкомата. Но недолго. Я вообще такая взбалмошная, влюбчивая. Иногда думаю: все, утихомирься уже. Что же ты влюбляешься постоянно, ты же приличная девушка!"

"Руслан был мажором, очень нарядным, с хорошей машиной, которую он таскал у родителей", – вспоминает артистка. Но их отношения были "игривыми", Эвелина знала наперед, что у их романа нет будущего. Тем более, что у нее на тот момент была одна цель – поступить в театральный институт. Вскоре она переехала в Ленинград и стала студенткой прославленного ЛГИТМиКа.