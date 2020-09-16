"Надо же фамилию оправдывать": Эвелина Бледанс рассказала о своих ошибках, обидах и чувстве вины

"Я не умею использовать мужчин в своих целях. В каждый свой роман я бросалась как в омут с головой, а потом мучительно переживала разрыв", – призналась как-то известная актриса Эвелина Бледанс. При этом она говорит, что уважает женщин, которые выходят из отношений с выгодой для себя. Но как так получалось, что раз за разом она сама оставалась с разбитым сердцем? Об этом звезда откровенно рассказала в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Яркая, талантливая, красивая и провокационная – в 90-х Эвелина ворвалась на экран в образе раскованной медсестры. Зрители сразу вознесли ее на пьедестал самых желанных женщин страны. Многие тогда думали, что фамилия Бледанс – лишь творческий псевдоним, но все было настоящим: и папа латыш, и детство в солнечной Ялте. Еще в школе она сильно выделялась из толпы, поэтому ее знакомых не удивило, когда за девушкой стал ухаживать Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару. Однако их роман быстро сошел на нет, а Эвелина отправилась поступать в ЛГИТМиК.

В театральном институте Эвелина встретила Юрия Стыцковского, своего первого мужа. Он пользовался большой популярностью у женской половины института, но из всех выбрал именно Эвелину. "Все девочки смотрели ему в рот, хотели понравиться. Ну как он может не нравиться? Он был очень модным, у него всегда были идеально белые носки. В него невозможно было не влюбиться. Он читал толстые книги, обучался режиссуре. И хотел, чтобы я была умной, образованной, серьезной артисткой". По словам Бледанс, у нее были к этому все задатки. "Но жизнь меня как-то вывела на клоунскую колею, я постоянно хотела кривляться, скакать, попой вертеть", – отметила она.

Вот только Юрий был старше Бледанс, опытнее и умнее, а ей хотелось страсти и праздника жизни. Кроме того, у актрисы случился выкидыш, и виновником трагедии она долгое время считала именно Юрия. Стыцковский отпустил актрису, но пообещал ждать. И потом ему не раз пришлось утешать Эвелину, которая вновь и вновь возвращалась к нему с разбитым сердцем. Точку в этих семилетних запутанных отношениях поставил второй супруг актрисы, бизнесмен Дмитрий. "У меня почти сразу появился Коля. И я как бы вычеркнула, растоптала Юру", – призналась Бледанс. Когда мужчина узнал, что Эвелина ждет от него ребенка, то сам отправился к Стыцковскому и попросил развод. Семейное счастье влюбленных продлилось долгих 17 лет, а потом Дмитрий и Эвелина развелись.

Все вновь радовались за актрису, когда увидели ее рядом с продюсером и режиссером Александром Семиным. Особенно трепетным отношение к их паре стало, когда на свет появился их сын Семен. Еще во время беременности супруги узнали про синдром Дауна, но решили рожать. Их родительская любовь оказалась выше всех медицинских диагнозов и рекомендаций. Вместе они прошли через многое. Но спустя семь лет брака эта, казалось бы, идеальная пара объявила о разводе, и мир для Эвелины снова рухнул. "Я до последнего пыталась склеить, создать, отреставрировать. Но не получилось", – призналась актриса.

Почему распался третий брак Эвелины Бледанс? У кого она попросила прощения за свою ошибки? И что происходит в личной жизни актрисы сегодня? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".