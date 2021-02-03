Платформа "Смотрим" покажет эксклюзивную трансляцию "60 минут"

Зрителям программы "60 минут" на медиаплатформе "Смотрим" стала доступна возможность заглянуть за кулисы ток-шоу во время рекламных пауз и увидеть, что происходит в эти рабочие моменты в студии. А самое главное, вместо рекламных блоков теперь можно увидеть эксклюзивные интервью с гостями студии.

Это не покажут на ТВ, только на "Смотрим". Такого еще не было! Теперь любимое шоу можно смотреть на любом мобильном устройстве.

Не пропустите! Сегодня в 18.35 на платформе "Смотрим"! Трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ