"Идущие в огонь": на "Смотрим" вышел фильм о лесных пожарах

"Смотрим" продолжает знакомить зрителя со знаковыми документальными фильмами. В новогодние каникулы на медиаплатформе вышел проект "Обитель. Кто мы?" о французе, открывающем историю своей семьи на Соловках. Новая премьера – картина "Идущие в огонь", героями которой стали люди, сражающиеся с лесными пожарами.

Полыхающие леса давно стали не исключительным явлением, а нашей ежегодной реальностью. Каждую весну сотрудники Авиалесоохраны начинают борьбу со стихией, но масштабы катастрофы растут – и к опасной работе подключаются добровольцы. Так случилось летом 2015-го, когда новостные сводки пестрили кадрами Байкала в дыму. Жители Иркутского региона не остались в стороне, создали группу волонтеров, получившую название "Отряд 15.08", отстояли Байкальский лес. И продолжают останавливать пламя, когда где-то в стране бушует новый лесной пожар.

Сторонний человек называют их работу героической. Сами работники Авиалесоохраны и добровольцы на громкие слова не претендуют. "Пять минут приходится быть орлом в воздухе, паря на парашюте, а потом две недели – лошадью, пахать на этом пожаре", – говорят они о своей работе.

Кадр из фильма "Идущие в огонь"

Как остановить катастрофу в лесу? Чем в отряде добровольцев занимаются женщины? Как появился лесной спецназ? С каким пожаром справиться сложнее всего? На эти и другие вопросы ответит документальным фильм "Идущие в огонь" – в нем о своей работе рассказывают добровольцы "Отряда 15.08", работники федеральной и региональных Авиалесоохран, лесники и ученые, а также IT-специалисты в сфере лесного хозяйства России.

Увидеть работу спасателей можно не только в документалистике на платформе "Смотрим", но и на большом экране – в кинотеатрах продолжает собирать залы блокбастер "Огонь". В ленте-катастрофе отважных пожарных сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков и многие другие. Готовиться к съемкам им помогали профессиональные консультанты, сотрудники Авиалесоохраны, так что фильм получился хоть и художественным, но достоверным.