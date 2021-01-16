"Просто ангел": зрители оценили дебют Маргариты Грачевой в роли ведущей

Накануне в эфире канала "Россия 1" состоялась премьера нового ток-шоу "Близкие люди", которое призвано помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В качестве ведущей вместе с Леонидом Закошанским в передаче дебютировала Маргарита Грачева, чья история три года назад потрясла всю страну. Бывший муж вывез девушку в лес и отрубил кисти обеих рук. Маргарита не просто смогла пережить страшную трагедию, но и нашла в себе силы снова стать счастливой, а еще по-новому осознать свое предназначение. Теперь она хочет помогать другим жертвам домашнего насилия справиться с болью, вырваться из замкнутого круга обстоятельств и найти ответы на главные вопросы: как быть и что делать?

"Рита, прекрасный дебют, все получилось, все прекрасно, тебе подходит роль ведущей", – пишет пользователь Elena Elena. С ней согласны большинство зрителей, посмотревших премьерный выпуск программы: "Маргарита умничка, человечек с большим сердцем" (Larisa Spiridonova); "Маргарита Грачева! Ну, прямо в "десяточку"!" (rita margo); "Риточка! Удачи тебе во всех начинаниях! Ты очень сильная! Мы учимся у тебя стойкости" (Татьяна Апостолюк); "Маргарита, ты просто ангел! Спасибо программе за ведущую" (Н М).

Тема ток-шоу нашла отклик в сердцах многих пользователей. Они искренне благодарят создателей проекта за то, что подняли такую важную и актуальную тему, как домашнее насилие. "Очень нужная программа. "Больнее всего получать все эти ужасы именно от близких людей. Они знают куда побольнее ударить. Это страшно" (Людмила Уханова); "Прекрасная передача, очень радует, что она появилась на отечественном телевидении, подобное действительно может помочь жертвам насилия… а кто-то, возможно, почерпнет для себя что-то из передачи и сможет распознать тревожные звоночки в поведении "близкого" человека" (Michiva Ichihacku); "Спасибо за освещение важной темы" (Vera Nick); "Тяжелая передача, но очень вовремя. К сожалению, настоящих мужчин становится все меньше и меньше. Такие истории встречаются очень часто" (Elena Grozmani).

Некоторые зрители во время просмотра с трудом сдерживали эмоции: "Просто нет слов! До слез! Спасибо вам за такую программу!" ( VΙTΑlΙY ΒΑΒΙCHΞV). "Какая тяжелая программа, но какая нужная!" (Татьяна Благо); "Без слез и дрожи по телу смотреть невозможно" (Дарья Fox).

Кроме того, подписчики канала "Россия 1" на YouTube вынесли свой вердикт поведению супруга главной героини Веры, который украл у нее ребенка и пытается таким образом вернуть жену: "Садист. Он не понимает что обижает, так и будет. Его нужно лечить" (Galina Voronovic); "Вера, беги от него, он больной (алина Чекай); "Владимир неадекватен, нужно от него убегать" (Bienchen). Саму Веру Тихонову при этом пользователи назвали настоящим ангелом, красоткой и пожелали ей всего самого лучшего.