Громкие успехи российского кино: в 2021-м ожидается рекорд

Новогодние каникулы уже не первый год демонстрируют огромный интерес аудитории к новому российскому кино. За 10 дней праздников кинотеатры посетили 11 миллионов россиян. И каждый второй билет был куплен на сеанс фильма "Последний богатырь: Корень зла". Кассовые сборы семейного фэнтези уже превысили 1 миллиард 700 миллионов рублей. На втором месте по сборам – фильм "Огонь" о трудных буднях российских спасателей. Так какое кино хотят смотреть россияне?

Захватывающее семейное фэнтези о новых приключениях сына Илья Муромца стало самой кассовой картиной российского проката с момента начала пандемии. За 10 дней праздников ленту посмотрели более 5 миллионов зрителей.

Еще один триумфатор "новогодней битвы" – героический блокбастер "Огонь". Большое национальное кино. Этот новый масштабный и уже восьмой по счету совместный проект студии Никиты Михалкова "ТриТэ" и телеканала "Россия 1". Зрелищная история о пожарных и спасателях – настоящих героях, которые живут среди нас. Грандиозный фильм-катастрофа и одновременно эмоциональная лента о важности спасения каждой человеческой жизни. Масштабные панорамы, спецэффекты, ансамбль любимых артистов. Зрители, часто целыми семьями, ходили на фильм по нескольку раз. Успех невероятный.

Более 80% кассовых сборов в новогодние праздники привлекли фильмы российского производства, по котором зрители соскучились. Да, крупные голливудские премьеры из-за пандемии перенесли. Но в в отличие от международной киноиндустрии отечественные продюсеры и режиссеры не дожидались благоприятных условий и пошли на риск, выпустив потрясающие кинопремьеры.

"В начале нулевых годов телеканалы делили показы главных американских блокбастеров, чтобы поставить их в прам-тайм. Сейчас это представить невозможно. Сегодня очевидно, что только российские фильмы по-настоящему привлекают массовую и телевизионную аудиторию. И битва идет за права на показы именно российского кино", – отметил первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольсикй.

На экранах все больше отечественных фильмов, у которых появляется массовая аудитория по всей стране.

"Мы сумели все консолидироваться, выработать общую стратегию, которая теперь станет основой концепции развития современного кинематографа. Документ сейчас разрабатывается с нашей отраслью. Мы очень радуемся нашим прорывам. Но мы понимаем прекрасно, что нам дальше идти вместе, должен быть наш контент. Он должен быть качественным", – заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Уже несколько лет российское кино уверенно лидирует как по аудитории, так и по кассовым сборам. Так было вплоть до пандемии. С весны – вынужденный простой. Но когда в августе кинотеатры открылись, на экраны первыми снова вышли российские фильмы. В сентябре громкий успех – спортивная драма "Стрельцов", а в декабре – мелодрама "Серебряные коньки".

"Мы работаем в открытой конкуренции с мощнейшим иностранным продуктом и побеждаем его на своей территории. Появляются молодые режиссеры, молодые продюсеры, новые артисты. И все стремятся интересно рассказать интересную историю. И в этом смысле мы эту долю будем удерживать", – уверен продюсер, гендиректор студии "ТриТэ" Леонид Верещагин.

Таким, впрочем, доверие к российскому кино было не всегда. В 2013-м доля российского проката в кинематографе была всего 9%. Но именно тогда случился настоящий прорыв – лента "Легенда номер 17" о хоккеисте Валерии Харламове. Картина собрала почти миллиард рублей, обогнав в российском прокате все тогдашние западные хиты-конкуренты. Ее увидела вся страна. Вот как знаменитые хоккеисты, выступавшие за сборную Советского Союза, смотрели фильм в Сочи. Вместе с прославленными ветеранами хоккея – президент Владимир Путин. Именно после этой картины зритель начал верить в российское кино.

"За последние 10 лет был действительно большой рывок. Мы научились работать и с большими массовками, и с компьютерными эффектами, которые являются неотъемлемой частью большого кино. И все стали стремиться интересно рассказывать интересные истории и попадать в аудиторию", – отметил Леонид Верещагин.

"Студия Тритэ Никиты Михалкова". В этом небольшом офисе в центре Москвы и рождались идеи телевизионных картин, каждая из которых стала настоящим кинособытием. "Легенда номер 17, "Экипаж", "Движение вверх" – сегодня это всенародно любимые фильмы, которые продолжают смотреть и пересматривать зрители разных поколенийю

В том же 2013-м вышла военная драма "Сталинград".

2016 год. Новый отечественный амбициозный проект. Фильм-катастрофа "Экипаж". Спецэффекты, масштабные сьемки, превосходящие голливудский размах.

Эти выдающиеся фильмы созданы замечательными режиссерами и продюсерами в тесном сотрудничестве с телеканалом "Россия 1". Подлинное национальное кино, рассчитанное на все поколения. Космическая драма "Салют-7, семейная лента "Последний богатырь" и звездная лента "Движение вверх". Тогда мало кто верил, что кино о баскетболистах достигнет таких высот. Самая кассовая картина в истории российского проката. Сборы – больше 3 миллиардов рублей. Первое место после голливудских хитов. На ленту зрители ходили по 10 раз, а детский набор в баскетбольные секции вырос втрое.

А вот посещаемость ледовых катков в стране выросла сразу после выхода музыкальной мелодрамы "Лед". Через год – оглушительный триумф фильма "Т-34". Завоевав широкие экраны, эти фильмы становятся главными хитами уже в телевизионном формате. В праздничные дни именно они идут в эфире дополняя любимую миллионами советскую киноклассику. Теперь в этом ряду фэнтези "Последний богатырь" и героический блокбастер "Огонь".

В 2020 году доля отечественного кино достигла 50%. Это вдвое больше, чем годом ранее. 2021 год, ожидают эксперты, для российского кинорынка станет рекордным. Главным фактором успеха они называют доверие миллионов зрителей у качеству новых фильмов и всего российского кинематографа.