"Мы полетели с обрыва" : Екатерина Кузнецова – о новой любви

Екатерина Кузнецова и Евгений Пронин были женаты меньше года, хотя жили вместе семь лет. Их брак оборвался из-за того, что актриса, известная по ролям в таких сериалах, как "Анка с Молдаванки", "Королева бандитов" и "Круговорот", узнала об измене супруга. Лишь спустя два с половиной года Екатерина встретила своего нового возлюбленного. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

С Максимом Екатерина познакомилась в Сочи, где проходил горнолыжный фестиваль. По словам актрисы, ее новые отношения не были попыткой заглушить переживания после развода или отомстить кому-то. Роман Кузнецовой развивался стремительно.

"Поэтому мы сразу с Максимом поговорили, пообщались, и все, полетели оба с обрыва в океан любви", – сообщила звезда.

Она также поведала о своем избраннике. Максим занимается туристическим бизнесом и увлекается серфингом, а на досуге пробует себя в качестве ди-джея, так как очень любит музыку. Екатерина встречается с ним вот уже три с половиной года и пока не планирует выходить замуж. По словам актрисы, она не придает большого значения штампу в паспорте.

Однако Кузнецова добавила, что уже готова к тому, чтобы стать матерью. Однако она не считает, что это произойдет в какой-то конкретный промежуток времени. "Вселенная все знает, и вселенная меня направляет, поэтому все будет как будет", – сообщила актриса.

Откровенный рассказ Екатерины Кузнецовой о жизни, карьере в кино и сериалах и любви вы узнаете в программе "Судьба человека".