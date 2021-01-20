Киркоров будет судиться с Литвой

Накануне стало известно, что Литва запретила народному артисту России Филиппу Киркорову въезд в страну сроком на пять лет. Эстрадный певец решил оспорить данное решение в судах Европы, а в этом ему поможет юрист Александр Добровинский.

По словам правозащитника, использовать культуру в политических целях — это недостойное решение. Филипп Киркоров намерен отстаивать свою гражданскую позицию в европейских судах. Добровинский его в этом поддерживает, поскольку искусство, спорт и любовь должны быть вне политики, сообщает ТАСС.

Министерство внутренних дел Литвы объяснило свое решение тем, что артистов, публично оправдывающих оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. К слову, запретить въезд в страну также могут Михаилу Шуфутинскому.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала намерения Литвы. По ее словам, обвинения подобного плана являются абсурдными и глупыми.