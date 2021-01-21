5 счастливых "если бы не" в судьбе Дмитрия Харатьяна

Главному гардемарину страны Дмитрию Харатьяну 21 января исполняется 61 год. И, глядя на него, в это трудно поверить! "Нет, в морозильной камере я не сплю", – уверяет артист. Звезда экрана считает себя баловнем судьбы и не скрывает, что многим в своей жизни обязан счастливому стечению обстоятельств. Без некоторых поворотных "если бы не" его судьба могла сложиться совершенно иначе. Рассказываем о счастливых случаях, подаривших миру харизматичного артиста Дмитрия Харатьяна именно таким, какой он есть.

Если бы мама Дмитрия Харатьяна не поставила лишнюю запятую в экзаменационном сочинении, он мог бы не появиться на свет. Она была круглой отличницей, училась в Новокузнецке, но допустила мелкую ошибку в выпускном сочинении. "Когда ей сказали, что из-за этого не могут поставить ей "5", она сначала не поверила", – рассказывает актер. А потом, засомневавшись в своих силах, юная выпускница отправилась покорять не Ленинград, как собиралась, а Ташкент, где в политехническом институте встретила своего будущего мужа, отца Дмитрия. "Я родился в Узбекистане, в городе Алмалык под Ташкентом. Я дитя дружбы народов, – говорит Дмитрий. – Папа – армянин, мама русская, часть у меня украинской крови, часть польской".

Если бы режиссер Владимир Меньшов не утвердил юного Харатьяна на главную роль в фильме "Розыгрыш", то он никогда не задумался бы о сценической карьере. "В пионерском лагере "Метеор" я был первым руководителем первого ВИА "Аргонавты", – вспоминает артист. – У нас была своя песня, и меня знали буквально все. А осенью мне позвонила девочка из лагеря и рассказала, что в фильм "Розыгрыш" нужны юноши, умеющие играть на гитаре". На пробах Дмитрий и познакомился со своим крестным отцом в кино – Владимиром Меньшовым. Тот долго сомневался, но в итоге остановил выбор на Харатьяне. И именно режиссер впоследствии посоветовал своему протеже задуматься об актерской профессии, а не о карьере врача.

Если бы уже утвержденный и начавший сниматься в роли Алеши Корсака актер не отказался от съемок в "Гардемаринах", Дмитрий Харатьян никогда не снялся бы в культовом фильме и не испытал бы столь оглушительной славы. "Эту роль неожиданно получил я – благодаря мужу Светланы Сергеевны Дружининой Анатолию Михайловичу Мукасею, у которого я снимался параллельно в другом фильме", – поделился воспоминаниями народный артист России. Именно "Гардемарины" стали звездным часом Харатьяна и сделали его на долгие годы одним из самых востребованных российских актеров. Сегодня в активе у звезды – более ста ролей в кино.

Если бы Дмитрий не снялся в картине Светланы Дружининой, он мог никогда не узнать, что его давний предок был гардемарином: "В моем роду по маминой линии были офицеры русского флота. Мой прапрапрадед был управляющим острова Унгу на Алеутских островах на рубеже 18-19 веков. А узнал я об этом уже после съемок в "Гардемаринах", благодаря программе "Моя родословная", когда появился доступ к архивам. И уже потом, все сопоставив, я понял, что история с гардемаринами в моей жизни очень неслучайная".

Если бы актер благодаря своей славе не подружился с Евгением Евтушенко, то легендарный поэт никогда не посвятил бы ему стихи. "Однажды совершенно неожиданно в моей квартире раздался телефонный звонок. Я не сразу смог поверить, что это тот самый Евтушенко", – вспоминает Дмитрий. – Он сказал: "Моя жена Маша посмотрела "Гардемаринов" и говорит, что вы хороший артист". Евгений Александрович предложил Харатьяну принять участие в его юбилейном туре, сыграть – ни много ни мало – Душу поэта. В пути они делили одно купе, много времени провели вместе и успели стать друзьями. И благодаря этому родились такие шуточные строки, посвященные актеру: