"Это настоящая жизнь": зрители идут на "Огонь" со своими семьями

Масштабно, сверхзрелищно и очень трогательно – фильм "Огонь" как будто высекает эмоции. В залах улыбки и слезы, а на острых моментах зрители закрывают глаза и вжимаются в кресла. Равнодушных нет.

На "Огонь" приходят целыми семьями. Возможно, это тот редкий случай, когда современный кинематограф объединил поколения.

"Пришла с внучками, чтобы они понимали, что вот это и есть настоящая жизнь. Не те сказки, которые они привыкли смотреть, а то, что сейчас мы увидели", – рассказала одна из зрительниц.

Сборы картины уже составили более 750 миллионов рублей. На днях в кинозалах на "Огне" ожидают трехмиллионного зрителя. "Фильм очень достойный, можно на "Оскар" послать", – говорят впечатленные люди, когда кино подходит к концу.

Актеры буквально перевоплотились в своих персонажей. Андрей Смоляков, сыгравший Владимира Громова, сам все детство и юность провел в пожарной части. "Мой дед служил в пожарной охране, я там родился и рос. На первом этаже был отряд, а на втором жили семьи пожарников", – вспомнил народный артист РФ.

На "Огонь" можно смотреть бесконечно. Именно поэтому некоторые зрители охотно возвращаются в кинозалы, чтобы пережить самые волнующие моменты и встретиться с уже родными героями снова.

Олег Пакшин, Мадина Сафина, "Вести"