Левон Оганезов год не видел дочерей и внучек

Новый эфир программы "Когда все дома" украшают – цитата ведущего – "огонь-мужчина и огонь-женщина". Главный герой выпуска – Левон Саркисович Оганезов и его супруга Софья Вениаминовна, в браке с которой композитор и пианист прожил больше полувека. Историю знакомства с любимой женщиной музыкант вспомнил в эфире канала "Россия 1" – а также рассказал о дочерях и внучках, живущих в Америке.

Первая встреча Левона Саркисовича и Софьи Вениаминовны произошла случайно – в автобусе. И музыкант сразу понял, что перед ним – его судьба. "Мне внутренний голос сказал:

"Вот эта девушка – твоя жена"", – улыбается мужчина. Оганезов стал просить у спутницы номер телефона, та поначалу не соглашалась, но сдалась, когда Левон Саркисович удачно пошутил. Софья Вениаминовна пришла домой, и через час в квартире уже раздался звонок – терять связь с девушкой пианист не хотел.

В конце 60-х влюбленные стали супругами, их счастье омрачал лишь один факт: Мариам Саркисовна, мама Оганезова, избранницу сына не приняла. Даже когда на свет появилась Маша, старшая дочь пары, свекровь держалась в стороне – но увидев девочку, растаяла.

"Я просто считаю, что надо быть мудрее. Надо набраться ума и быть достаточно толерантными друг к другу. Если тебя не принимает мама твоего мужа, значит, надо сделать как-то так, чтобы она тебя оценила. Живи правильно и дай времени поработать", – поделилась советом Софья Вениаминовна в беседе с Тимуром Кизяковым.

В браке у Оганезовых родились две дочери, Мария и Дарья. Женщины и сами стали матерями, подарив родителям трех внучек. Наследницы знаменитой четы живут с мужьями в Америке, из-за чего год не виделись с родными.