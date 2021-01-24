Участник популярного реалити-шоу оказался убийцей

В США арестован за убийство бывший участник реалити-шоу 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. 39-летний Дуглас Вутен сам сдался полиции.

Он обвиняется в убийстве, проникновении в жилище, вооруженном ограблении и жестоком обращении с детьми, сообщает The Sun. Речь идет о гибели 54-летнего Маркоса Рамиреса в Хэзлхерсте, штат Джорджия.

4 января полиция прибыла в один из частных домов в этом городке после сообщений о стрельбе. Рамиреса нашли мертвым на месте происшествия с несколькими огнестрельными ранениями. На следующий день был выписан ордер на арест Вутена. Также арестованы еще трое мужчин. Расследование продолжается.

В шоу 90 Day Fiancé снимаются пары, запросившие или получившие американскую визу K-1. Такие визы предоставляются иностранным женихам и невестам граждан США, после чего у них есть 90 дней на то, чтобы пожениться.