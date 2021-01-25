Только на платформе "Смотрим": мини-экскурсия по площадке "Танцев со звездами"

У зрителей платформы "Смотрим" есть уникальная возможность прогуляться по съемочной площадке проекта "Танцы со звездами", пообщаться со звездными парами и узнать все закулисные секреты конкурса.

Янина Студилина и Денис Тагинцев рассказали перед выступлением, что нового произошло у них во время тренировок. "Мы стабильно ругаемся, стабильно миримся, стабильно кричим друг на друга и стабильно потом говорим комплименты. У нас каждый день начинается по-новому и привносит что-то особенное", – сказал Денис. Янина отметила, что у них с Денисом на репетициях никогда не бывает грустно: "У нас кипят страсти, в хорошем смысле этого слова. Очень надеюсь, что вся эта репетиционная энергия перейдет в наш номер".

Катерина Шпица и Михаил Щепкин поделились своими впечатлениями после выступления. Катерина рассказала, что история их номера о людях, которые любят друг друга, но не могут быть вместе из-за тяжелых противоречий. "Я меньше всего думаю об оценках жюри. Главное, что мы растем и освоили новый жанр – контемпорари. Это была премьера", – пояснила Катерина. "Мы немного волновались перед началом номера, но постарались прожить эту историю. Хотя жюри сказали, что у нас не очень получилось это сделать", – отметил Михаил. Ребята напомнили, как важно для всех участников зрительское голосование.

Александр ST Степанов и Евгения Толстая после выступления выглядели немного расстроенными, однако Александр уверен, что ему повезло с партнершей. Он мечтает станцевать сальсу, за которую жюри поставит все десятки. "Что-то не получилось, а что-то было хорошо. Я очень довольна началом. Были моменты, которые не удались. Но мы будем стараться делать все лучше и лучше", – призналась Евгения.

Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова рассказали после выступления про свой номер. Игорь отметил, что у него фантастическая партнерша, которой он очень гордится. "У нас был библейский сюжет о заблудшей душе. Дарья это исполнила так, как не каждая актриса сможет. Акцент в номере сделан больше не на хореографию, а на эмоциональную составляющую", – подчеркнул Игорь. Пара отметила, что готовила свой танец неделю, репетируя почти каждый день по три-четыре часа до изнеможения.

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова выступали первыми, они считают, что им все удалось. А потом у пары была возможность посмотреть, как танцуют их коллеги по танцевальному паркету. "Нам нужна поддержка зрителей. Голосуйте за нас! Приятно, когда пишут комментарии. Мы стараемся для вас, друзья", – обратился к зрителям Сергей.

После всех выступлений участников член жюри Николай Цискаридзе отметил, что в этом году на конкурсе очень сильный состав. "Все танцуют достаточно прилично. У меня нет фаворитов. Я всегда жду, как проголосует зритель", – добавил Николай.

Какие еще сюрпризы и неожиданные открытия ждут зрителей, как проходят последние приготовления к новому эфиру и эмоции звездных участников после выступлений, смотрите только на платформе "Смотрим". Будет жарко!