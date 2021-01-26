В Сети появились новые кадры из комедии "Пара из будущего"

Фильм "Пара из будущего", главные роли в котором сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова, выйдет в прокат 4 марта. События разворачиваются в 2040 году. Главные герои – Евгений и Александра – 20 лет живут в браке, но не все ладно в семейной жизни. С разводом беда, в будущем это весьма дорогостоящая процедура. Поэтому, чтобы решить проблему, они отправляются в прошлое – в тот самый день, когда юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь их цель – разлучить самих себя.

Режиссером фильма "Пара из будущего" студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Централ Партнершип», снятого при поддержке Фонда кино, выступил Алексей Нужный, автор блокбастера "Огонь", а также комедий "Громкая связь" и "Обратная связь".