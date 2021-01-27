Умер актер из "Ликвидации" Юрий Лахин

В среду, 27 января, не стало заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина. Он умер от последствий коронавируса. Ему было 68 лет.

О смерти актера на своей странице в Facebook сообщил драматург Николай Коляда.

Подруга Лахина Ольга Битюцкая рассказала, что коронавирус артист перенес дома, а потом у него начались осложнения с легкими. В результате Юрия отвезли в больницу, но медики не смогли спасти актера, сообщает "Пятый канал".

Лахин известен зрителю своими ролями в "Ликвидации", "Вечном зове" и "Антикиллере".