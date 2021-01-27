Жена Краско рассказала правду о его "новорожденной" дочери

Накануне в Сети появилась информация о том, что 90-летний народный артист России Иван Краско якобы стал отцом в шестой раз. Бывшая супруга актера Наталья Вяль опровергла данную информацию, сообщив, что ДНК-тест расставил все по своим местам.

В разговоре с "Московским комсомольцем" третья по счету супруга Краско высказалась об очередной возлюбленной Ивана Ивановича Юлии Кичемасовой. По словам Вяль, девушка обманывает народного артиста и пытается "хайпануть". Новорожденная девочка оказалась не от Краско.

Наталья также рассказала, как сейчас себя чувствует артист, недавно перенесший коронавирус. По ее словам, его состояние в норме, и он вновь занимается профессиональной деятельностью.

Вяль отметила, что с Иваном Краско проживают сыновья. Сама она иногда приходит к бывшему супругу, чтобы приготовить еду.

Иван Краско официально был женат четыре раза. В 2015 году он связал себя узами брака с Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Через три года они развелись.